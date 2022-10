Napoli-Torino, formazioni ufficiali: Raspadori al centro dell’attacco, fuori Simeone (Di sabato 1 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ecco le formazioni ufficiali di Napoli-Torino, in campo oggi sabato primo ottobre ore 15 per la 8ª giornata di Serie A TIM. La squadra di mister Spalletti alla sosta per le nazionali è arrivata da prima in classifica, soprattutto lanciata dal successo in casa del Milan. formazioni ufficiali: Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Minjae, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All.: Spalletti. Torino: in attesa L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 1 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ecco ledi, in campo oggi sabato primo ottobre ore 15 per la 8ª giornata di Serie A TIM. La squadra di mister Spalletti alla sosta per le nazionali è arrivata da prima in classifica, soprattutto lanciata dal successo in casa del Milan.(4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Minjae, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Politano,, Kvaratskhelia. All.: Spalletti.: in attesa L'articolo proviene da Anteprima24.it.

