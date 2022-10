Napoli-Torino 3-1, pagelle / Zambolandia, Anguissa sembra il Pogba che fu (Di sabato 1 ottobre 2022) Le pagelle di Napoli-Torino 3-1 a cura di Fabrizio d’Esposito e Ilaria Puglia. MERET. Il potere della mente fa miracoli, Ilaria. La rivoluzione dello Sciamano ha ribaltato anche le teste azzurre e adesso il giovane Meret non fa tremare più come prima. Mi spiego: in altri tempi i suoi rilanci per costruire dal basso avrebbero provocato scosse cardiache a tutti. Invece todo cambia e non si spalanca alcun abisso quando il nostro pipelet è in difficoltà. Merito dell’ambiente, merito del clima, merito dei risultati. Senza dimenticare che non ci sono più i senatori a mobbizzarlo. Detto questo il tiro di Sanabria gli piega le mani, ma lui lo vede solo all’ultimo centesimo di secondo. Dalla sua ha la respinta al tentativo di Vlasic al 17’ e la paratona su Radonijc all’84’ – 7 Al tiro di Sanabria oppone mani da ricotta. In più qualche ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 1 ottobre 2022) Ledi3-1 a cura di Fabrizio d’Esposito e Ilaria Puglia. MERET. Il potere della mente fa miracoli, Ilaria. La rivoluzione dello Sciamano ha ribaltato anche le teste azzurre e adesso il giovane Meret non fa tremare più come prima. Mi spiego: in altri tempi i suoi rilanci per costruire dal basso avrebbero provocato scosse cardiache a tutti. Invece todo cambia e non si spalanca alcun abisso quando il nostro pipelet è in difficoltà. Merito dell’ambiente, merito del clima, merito dei risultati. Senza dimenticare che non ci sono più i senatori a mobbizzarlo. Detto questo il tiro di Sanabria gli piega le mani, ma lui lo vede solo all’ultimo centesimo di secondo. Dalla sua ha la respinta al tentativo di Vlasic al 17’ e la paratona su Radonijc all’84’ – 7 Al tiro di Sanabria oppone mani da ricotta. In più qualche ...

