-Napoli-Torino 3-1 | gli azzurri siglano il tris

SerieA : ?? FT | Il Napoli travolge il Torino. 3 punti e può cantare il 'Maradona'! #NapoliTorino - sscnapoli : ???? Te la senti…? ?? Non perdere l'opportunità di fare tua una Maglia Halloween edizione speciale indossata dai gioc… - SkySport : NAPOLI-TORINO 3-1 Risultato finale ? ? #Anguissa (6’) ? #Anguissa (12’) ? #Kvaratskhelia (37’) ? #Sanabria (44’) ?… - napolipiucom : Napoli-Torino 3-1 Anguissa super. In serie A comanda Spalletti #Anguissa #NAPOLITORINO #ForzaNapoliSempre… - pleccese : Napoli-Torino 3-1, azzurri calano tris e provano fuga ??Leggi di più su -

Comanda ancora il. Con merito, con personalità, con carattere e soprattutto con grande qualità. La squadra di Spalletti archivia la pratica Toro in 37 minuti e si tiene stretto il primo posto in classifica. ...Troppoper un piccolo. E' tutto facile per la squadra di Spalletti che riprende nel migliore dei modi il campionato e batte i granata per 3 - 1 confermandosi in testa alla classifica. Quarta ...Termina Napoli-Torino, è il momento delle pagelle. Terzo ko consecutivo per i granata, a cui costa caro un primo tempo assolutamente negativo per approccio e atteggiamento tattico. Poi Sanabria riapre ...Il Napoli continua a macinare vittorie e punti. La pausa per la Nazionale non sembra aver alterato il ritmo dei partenopei che oggi hanno vinto 3-1 in casa con il Torino. Per gli azzurri è la quarta ...