Napoli, Spalletti: «Sosta? L'importante è che nessuno si faccia male»

Le parole di Spalletti nel prepartita di Napoli Torino: «Le soste sono nel cammino che le squadre devono fare e dobbiamo accettarle»

Luciano Spalletti ha parlato nei minuti prima del calcio d'inizio di Napoli Torino ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue parole.

«Le soste sono nel cammino che le squadre devono fare e dobbiamo accettarle. Ieri il Bayern ha vinto 4-0 nonostante siano tornati tutti all'ultimo; è quello il messaggio da seguire. L'importante è che nessuno si faccia male, a noi non è successo e siamo fortunati»

