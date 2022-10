Napoli, scoperto ristorante abusivo al Borgo Marinari: sequestrato (Di sabato 1 ottobre 2022) Raffica di controlli al Borgo Marinari di Napoli, sull’isolotto di Megaride, dove si trova anche Castel dell’Ovo. Gli agenti del commissariato San Ferdinando e la Capitaneria di Porto hanno sequestrato un’area di circa 84 metri quadrati. Era occupata abusivamente da un’attività di ristorazione. Gli operatori hanno denunciato sia la L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 1 ottobre 2022) Raffica di controlli aldi, sull’isolotto di Megaride, dove si trova anche Castel dell’Ovo. Gli agenti del commissariato San Ferdinando e la Capitaneria di Porto hannoun’area di circa 84 metri quadrati. Era occupata abusivamente da un’attività di ristorazione. Gli operatori hanno denunciato sia la L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

