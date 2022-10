«Napoli ha un’identità debole. I napoletani si guardano attraverso lo schermo dei cliché» (Di sabato 1 ottobre 2022) Il Corriere del Mezzogiorno intervista il critico e saggista Filippo La Porta, curatore del volume “Gli occhi di Napoli”, un’antologia presentata ieri nell’ambito del Campania libri festival. Nel libro parla dell’identità napoletana, che definisce debole, condizionata dagli stereotipi. Spiega il concetto al quotidiano campano. E’ come se i napoletani si guardassero attraverso lo schermo dei cliché. Napoli ha un’identità preconfezionata, esportabile, diventa quasi rassicurante. Come se fosse esposta negli aeroporti, in vendita accanto al rhum cubano o alla coperta peruviana tipica. I napoletani dovrebbero piuttosto comprarsi un paio di occhiali e rimettere a fuoco la realtà, come la protagonista del celebre racconto della Ortese. Queste ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 1 ottobre 2022) Il Corriere del Mezzogiorno intervista il critico e saggista Filippo La Porta, curatore del volume “Gli occhi di”, un’antologia presentata ieri nell’ambito del Campania libri festival. Nel libro parla dell’identità napoletana, che definisce, condizionata dagli stereotipi. Spiega il concetto al quotidiano campano. E’ come se isi guardasserolodeihapreconfezionata, esportabile, diventa quasi rassicurante. Come se fosse esposta negli aeroporti, in vendita accanto al rhum cubano o alla coperta peruviana tipica. Idovrebbero piuttosto comprarsi un paio di occhiali e rimettere a fuoco la realtà, come la protagonista del celebre racconto della Ortese. Queste ...

