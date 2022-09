Nada, esce oggi il nuovo singolo (e video) “Chi non ha” (Di sabato 1 ottobre 2022) esce oggi 30 settembre "Chi non ha", il nuovo singolo e video di Nada, secondo estratto da "La paura va via da sé se i pensieri brillano", il nuovo album di inediti in uscita il prossimo 7 ottobre per La Tempesta Dischi / Santeria e distribuito da Audioglobe."Non diranno a nessuno/che c`è un vento nero/disumano un malessere che morde e che fa male male/chi non ha non ha e chi ne ha non ne dà": queste parole, tratte dal testo della canzone, danno immediatamente una fotografia lucida, impietosa e purtroppo attualissima di un mondo travolto dalle ingiustizie. Nada non ha dubbi su quali parti prendere, e lo fa, com`è nel suo stile, senza retoriche e senza paura.I disegni e la regia del video sono dell'illustratore e disegnatore ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 1 ottobre 2022)30 settembre "Chi non ha", ildi, secondo estratto da "La paura va via da sé se i pensieri brillano", ilalbum di inediti in uscita il prossimo 7 ottobre per La Tempesta Dischi / Santeria e distribuito da Audioglobe."Non diranno a nessuno/che c`è un vento nero/disumano un malessere che morde e che fa male male/chi non ha non ha e chi ne ha non ne dà": queste parole, tratte dal testo della canzone, danno immediatamente una fotografia lucida, impietosa e purtroppo attualissima di un mondo travolto dalle ingiustizie.non ha dubbi su quali parti prendere, e lo fa, com`è nel suo stile, senza retoriche e senza paura.I disegni e la regia delsono dell'illustratore e disegnatore ...

RobyCarvi : NADA ESCE OGGI 30 SETTEMBRE 2022'CHI NON HA'IL NUOV... - nada_ibr94 : RT @team_world: A mezzanotte esce la versione di #BiggerThanMe live dal concerto di Milano, “Bigger Than Me (Live from Milan)” già disponib… - tico_palabra : RT @rockonitalia: NADA: esce il 7 ottobre il nuovo album “La paura va via da sé se i pensieri brillano” #nada - rockmylifeita : RT@ rockonitalia NADA: esce il 7 ottobre il nuovo album “La paura va via da sé se i pensieri brillano” #nada - SanremoAncheNoi : RT @rockonitalia: NADA: esce il 7 ottobre il nuovo album “La paura va via da sé se i pensieri brillano” #nada -