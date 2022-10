MOVIOLA – Empoli-Milan | rimessa laterale di Tonali irregolare | gol di Rebic da annullare?

(Di sabato 1 ottobre 2022) Episodio dain. Il gol che apre l’incontro, terminato poi 1-3, è quello di, e sono tante le polemiche dei toscani per quanto riguarda labattuta da Sandroquasi dieci metri più avanti rispetto al punto in cui era uscito il pallone. Va detto che il Var non può intervenire su queste situazioni, se ne sarebbe dovuto accorgere l’arbitro Aureliano dal campo. Ma di fatto, anche se se ne vedono tante di queste situazioni, il vantaggio dei ragazzi di Pioli è viziato da unanon regolare e Zanetti si è infuriato. SportFace.

