Motomondiale: Gp Thailandia.Bezzecchi'Non so che ho fatto,posso sognare' (Di sabato 1 ottobre 2022) "Sono veloce di passo, non ho ancora capito cosa ho fatto ma possiamo fare bene", dice il pilota romagnolo BURIRAM (Thailandia) - "Domani possiamo sognare. Sono veloce di passo, oggi ho messo una soft ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 1 ottobre 2022) "Sono veloce di passo, non ho ancora capito cosa homa possiamo fare bene", dice il pilota romagnolo BURIRAM () - "Domani possiamo. Sono veloce di passo, oggi ho messo una soft ...

zazoomblog : MotoGp Thailandia 2022: pole di Bezzecchi. La griglia di partenza - Sport - Motomondiale - - corsedimoto : MARCO BEZZECCHI se la gode: guadagna la sua prima pole MotoGP in Thailandia: bel risultato anche per l'Academy di V… - Corriere : MotoGp in Thailandia, prima pole di Bezzecchi davanti a Martin e Bagnaia - Luxgraph : MotoGp: pole di Bezzecchi in Thailandia, in prima fila anche Martin e Bagnaia - serieB123 : MotoGp in Thailandia, qualifiche: pole di Bezzecchi davanti a Martin e Bagnaia -