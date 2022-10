MotoGp Thailandia 2022: pole di Bezzecchi. La griglia di partenza - Sport - Motomondiale - quotidiano.net (Di sabato 1 ottobre 2022) Prima volta per il pilota del team di Valentino Rossi. Alle sue spalle Martin e Dagnaia. Ben sette Ducati nella top ... Leggi su quotidiano (Di sabato 1 ottobre 2022) Prima volta per il pilota del team di Valentino Rossi. Alle sue spalle Martin e Dagnaia. Ben sette Ducati nella top ...

SkySportMotoGP : ?????? BEZZECCHI DA SOGNO A Buriram festeggia la sua prima pole in top-class. Tre Ducati in prima fila: alle spalle de… - gponedotcom : Marco conquista la sua prima pole in MotoGP, Ducati piazza in prima fila anche Martìn e Bagnaia. Quartararo apre la… - corsedimoto : MARCO BEZZECCHI se la gode: guadagna la sua prima pole MotoGP in Thailandia: bel risultato anche per l'Academy di V… - DinozSchool : RT @sportmediaset: Super Bezzecchi in pole, tris Ducati in prima fila #MotoGP #ThaiGP - Radio1Rai : ??#MotoGP #Thailandia Pole a #MarcoBezzecchi Secondo tempo per lo spagnolo #JorgeMartin #Bagnaia chiude la prima fil… -