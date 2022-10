MotoGp, in Thailandia la prima pole di Bezzecchi. Bagnaia davanti a Quartararo, disastro Aprilia (Di sabato 1 ottobre 2022) Marco Bezzecchi sulla Ducati del team Mooney VR46 Racing conquista la sua prima pole position in MotoGp in Thailandia. Il pilota italiano chiude con il tempo di 1.29.671 e domenica al Circuito internazionale di Buriram partirà davanti ad altre due Ducati: Martin del team Pramac e Bagnaia sulla rossa ufficiale. Partirà quarto il leader del mondiale Quartararo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 1 ottobre 2022) Marcosulla Ducati del team Mooney VR46 Racing conquista la suaposition inin. Il pilota italiano chiude con il tempo di 1.29.671 e domenica al Circuito internazionale di Buriram partiràad altre due Ducati: Martin del team Pramac esulla rossa ufficiale. Partirà quarto il leader del mondiale. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

