MotoGP | GP Thailandia | la prima di Bezzecchi nelle qualifiche

In Thailandia le qualifiche della MotoGP sono serrate, e alla fine spunta il nome che non ti aspetti. Al termine del turno è Marco Bezzecchi a conquistare la partenza al palo, per la prima volta nella sua ancora giovane carriera. Il pilota V46 condividerà la prima fila con Jorge Martin e Pecco Bagnaia, che batte il rivale per il titolo Fabio Quartararo. Le Aprilia mancano all'appello. MotoGP, GP Thailandia: le prove libere a Buriram MotoGP, GP Thailandia: come vanno le qualifiche? Aprilia e Marc Marquez devono passare per la Q1. Il catalano della Honda riesce nell'obiettivo (insieme a Miguel Oliveira) mentre Aleix Espargaro e Maverick Vinales faticano. Il numero 41 si ferma ad un decimo

