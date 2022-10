MotoGP, GP Thailandia 2022: le previsioni meteo per la gara. Rischio pioggia molto alto (Di sabato 1 ottobre 2022) Archiviate le qualifiche del sabato, è già cominciato il conto alla rovescia verso il Gran Premio della Thailandia 2022, valido come diciassettesimo e quartultimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Dopo aver girato esclusivamente sull’asciutto, i piloti della classe regina rischiano di dover affrontare delle condizioni meteo completamente diverse proprio in gara. Le previsioni per domani sono abbastanza incerte in quel di Buriram ed è difficile capire adesso in quale scenario si svolgerà la corsa della top class alle ore 15 locali. Nelle prossime ore il Chang International Circuit verrà colpito con ogni probabilità da un temporale, di conseguenza i warm-up mattutini di domani si svolgeranno quasi sicuramente su asfalto bagnato. A quel punto, se non dovesse piovere ... Leggi su oasport (Di sabato 1 ottobre 2022) Archiviate le qualifiche del sabato, è già cominciato il conto alla rovescia verso il Gran Premio della, valido come diciassettesimo e quartultimo round stagionale del Mondiale. Dopo aver girato esclusivamente sull’asciutto, i piloti della classe regina rischiano di dover affrontare delle condizionicompletamente diverse proprio in. Leper domani sono abbastanza incerte in quel di Buriram ed è difficile capire adesso in quale scenario si svolgerà la corsa della top class alle ore 15 locali. Nelle prossime ore il Chang International Circuit verrà colpito con ogni probabilità da un temporale, di conseguenza i warm-up mattutini di domani si svolgeranno quasi sicuramente su asfbagnato. A quel punto, se non dovesse piovere ...

SkySportMotoGP : ?????? BEZZECCHI DA SOGNO A Buriram festeggia la sua prima pole in top-class. Tre Ducati in prima fila: alle spalle de… - gponedotcom : Marco conquista la sua prima pole in MotoGP, Ducati piazza in prima fila anche Martìn e Bagnaia. Quartararo apre la… - corsedimoto : MARCO BEZZECCHI se la gode: guadagna la sua prima pole MotoGP in Thailandia: bel risultato anche per l'Academy di V… - DinozSchool : RT @sportmediaset: Super Bezzecchi in pole, tris Ducati in prima fila #MotoGP #ThaiGP - Radio1Rai : ??#MotoGP #Thailandia Pole a #MarcoBezzecchi Secondo tempo per lo spagnolo #JorgeMartin #Bagnaia chiude la prima fil… -