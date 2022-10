MotoGP, GP Thailandia 2022. Clamorosa pole di Marco Bezzecchi! Francesco Bagnaia è 3°, Fabio Quartararo 4° (Di sabato 1 ottobre 2022) Le qualifiche del Gran Premio di Thailandia di MotoGP si sono disputate con un Sole cocente. Quindi i centauri si sono sì bagnati, ma non per la pioggia, bensì per l’enorme quantità di sudore espulsa nella sauna di Buriram. Nonostante la temperature c’è chi ha sudato freddo, perché obbligato a prendere parte alla fase preliminare. In tal senso, spiccavano due nomi, quelli di Marc Marquez e Aleix Espargarò. Q1 – Il primo time attack dice molto bene al sette volte Campione del Mondo della classe regina, che issa la sua Honda in vetta alla classifica. Invece il catalano dell’Aprilia si ritrova alle spalle di Cal Crutchlow, il quale di fatto gli impedirebbe di avanzare al segmento decisivo. Così, nel momento di tirare le fila, Espargarò si deve impegnare al massimo, ma non riesce a strappare l’accesso al Q2. È, infatti, Miguel Oliveira ad accompagnare ... Leggi su oasport (Di sabato 1 ottobre 2022) Le qualifiche del Gran Premio didisi sono disputate con un Sole cocente. Quindi i centauri si sono sì bagnati, ma non per la pioggia, bensì per l’enorme quantità di sudore espulsa nella sauna di Buriram. Nonostante la temperature c’è chi ha sudato freddo, perché obbligato a prendere parte alla fase preliminare. In tal senso, spiccavano due nomi, quelli di Marc Marquez e Aleix Espargarò. Q1 – Il primo time attack dice molto bene al sette volte Campione del Mondo della classe regina, che issa la sua Honda in vetta alla classifica. Invece il catalano dell’Aprilia si ritrova alle spalle di Cal Crutchlow, il quale di fatto gli impedirebbe di avanzare al segmento decisivo. Così, nel momento di tirare le fila, Espargarò si deve impegnare al massimo, ma non riesce a strappare l’accesso al Q2. È, infatti, Miguel Oliveira ad accompagnare ...

SkySportMotoGP : ?????? BEZZECCHI DA SOGNO A Buriram festeggia la sua prima pole in top-class. Tre Ducati in prima fila: alle spalle de… - TeoBellan : Marco Bezzecchi in pole position nel Gran Premio della Thailandia. Fantastico giro del pilota italiano del team Moo… - AgostiniValter : RT @SkySportMotoGP: ?????? BEZZECCHI DA SOGNO A Buriram festeggia la sua prima pole in top-class. Tre Ducati in prima fila: alle spalle del Be… - SportRepubblica : Motogp, Bezzecchi in pole in Thailandia. Alle sue spalle Martin e Bagnaia - DelbonoRoberto : RT @SkySportMotoGP: ?????? BEZZECCHI DA SOGNO A Buriram festeggia la sua prima pole in top-class. Tre Ducati in prima fila: alle spalle del Be… -