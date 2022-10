Moto2 | Somkiat Chantra infiamma il pubblico di Buriram con una storica pole position 2° Arbolino | 5° Vietti

Leggi su oasport

(Di sabato 1 ottobre 2022)fa l’impresa e centra unadavanti al proprioper il Gran Premio della Thailandia 2022, quartultimo atto stagionale del Mondiale. Prima partenza al palo di sempre nel Motomondiale per un pilota thailandese, dopo che il 23enne nativo di Chombury aveva portato per la prima volta il suo Paese sul gradino più alto del podio ad inizio anno nel GP d’Indonesia. Il portacolori del Team Honda Asia ha siglato il miglior giro delle qualifiche asull’asciutto in 1’35?625, precedendo di 85 millesimi un ottimo Tonye di 264 millesimi il compagno di squadra giapponese Ai Ogura, secondo in campionato. Seconda fila dello schieramento estremamente interessante con Pedro Acosta 4° (a ...