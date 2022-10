Moto2 GP Thailandia 2022, risultati e classifica qualifiche: griglia di partenza, pole di Chantra davanti ad Arbolino (Di sabato 1 ottobre 2022) I risultati e la classifica delle qualifiche con la griglia di partenza del GP di Thailandia, valido per il mondiale di Moto2. A prendere la pole position è il padrone di casa Somkiat Chantra, che manda in visibilio il pubblico presente sul circuito di Buriram. Con lui in prima fila anche l’azzurro Tony Arbolino ed il giapponese Ai Ogura. Quarto Pedro Acosta, che condividerà la seconda fila con Celestino Vietti e Lopez. Ecco quindi la griglia integrale in vista della gara di domani. PRIMA FILA 1. Chantra 2. Arbolino 3. Ogura SECONDA FILA 4. Acosta 5. Vietti 6. Lopez TERZA FILA 7. Dixon 8. Fernandez 9. Navarro QUARTA FILA 10. Gonzalez 11. Beaubier 12. Salac QUINTA ... Leggi su sportface (Di sabato 1 ottobre 2022) Ie ladellecon ladidel GP di, valido per il mondiale di. A prendere laposition è il padrone di casa Somkiat, che manda in visibilio il pubblico presente sul circuito di Buriram. Con lui in prima fila anche l’azzurro Tonyed il giapponese Ai Ogura. Quarto Pedro Acosta, che condividerà la seconda fila con Celestino Vietti e Lopez. Ecco quindi laintegrale in vista della gara di domani. PRIMA FILA 1.2.3. Ogura SECONDA FILA 4. Acosta 5. Vietti 6. Lopez TERZA FILA 7. Dixon 8. Fernandez 9. Navarro QUARTA FILA 10. Gonzalez 11. Beaubier 12. Salac QUINTA ...

