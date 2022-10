Moto: Thailandia, pole al pilota di casa Chantra in Moto2 (Di sabato 1 ottobre 2022) Storica pole in Moto2 nel GP della Thailandia. Davanti al proprio pubblico Somkiat Chantra partirà dalla pole, primo thailandese ad ottenere questo risultato in una gara del Motomondiale. Chantra ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 1 ottobre 2022) Storicain2 nel GP della. Davanti al proprio pubblico Somkiatpartirà dalla, primo thailandese ad ottenere questo risultato in una gara delmondiale....

Luxgraph : MotoGp, Gp Thailandia: Martin davanti nelle libere 3, Bagnaia è quarto - Luxgraph : Diretta qualifiche MotoGp, Gp Thailandia: dove vederle in tv - Moto_it : Petrux in Thailandia sostituisce Joan Mir sulla Suzuki: “Se avessi guidato questa moto nel 2021, probabilmente non… - motorboxcom : #MotoGP Dalle #FP3 del #ThaiGP spuntano 7 Ducati su 8 qualificate alla Q2! Dentro c'è anche #Quartararo, mancano, i… - andrea95l : RT @thelastcornerit: MotoGP | GP Thailandia: Martin detta il passo nelle FP3, Marquez ed Aleix in Q1 - -