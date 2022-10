Mosca ha chiuso il rubinetto Stop alle forniture di gas all' Italia

Leggi su iltempo

(Di sabato 1 ottobre 2022)chiude i rubinetti del gas all'. Gazprom ha comunicato di non poter confermare la consegna dei volumi richiesti per oggi a causa della dichiarata impossibilità di trasportare il gas attraverso l'Austria. Il risultato è che i flussi attraverso il punto di ingresso di Tarvisio fino a nuova comunicazione saranno nulli. “A partire da oggi - riferisce un portavoce di Eni - Gazprom non sta più consegnando il gas ad Eni poiché, standosue comunicazioni, non sarebbe in grado di ottemperare agli obblighi necessari per ottenere il servizio di dispacciamento di gas in Austria dove dovrebbe consegnarlo. Ci risulta però che l'Austria stia continuando a ricevere gas al punto di consegna al confine Slovacchia/Austria. Stiamo lavorando per verificare con Gazprom se sia possibile riattivare i flussi verso ...