Mosca ci chiude il gas. Eni: "Azzerate la forniture dalla Russia, al lavoro con Gazprom per ripristinare i flussi"

Il colosso russo Gazprom non invierà oggi in Italia neppure un metro cubo di gas. Le forniture di gas russo all'Italia attraverso il Tarvisio (dove arriva il gasdotto Tag, Trans Austria Gas Pipeline, ndr) saranno oggi zero, annuncia Eni sul proprio sito. "Gazprom ha comunicato che non è in grado di confermare i volumi di gas richiesti per oggi, considerato che non è possibile fornire gas attraverso l'Austria". Eni darà aggiornamenti in caso le forniture siano ristabilite. "Ci risulta però che l'Austria stia continuando a ricevere gas al punto di consegna al confine Slovacchia/Austria. Stiamo lavorando per verificare con Gazprom se sia possibile riattivare i flussi verso l'Italia", afferma un portavoce di Eni. I flussi al Tarvisio erano da giorni su livelli ...

