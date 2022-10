'Molly suicida a 14 anni per effetti negativi dei social online'. Un medico legale lo ha certificato per la prima volta (Di sabato 1 ottobre 2022) Si è tolta la vita dopo aver letto migliaia di post pericolosi e autolesionisti su Facebook e Pinterest . Molly Russell , 14 anni, si uccise nel 2017 a Londra , e da quel giorno la sua famiglia non si ... Leggi su leggo (Di sabato 1 ottobre 2022) Si è tolta la vita dopo aver letto migliaia di post pericolosi e autolesionisti su Facebook e Pinterest .Russell , 14, si uccise nel 2017 a Londra , e da quel giorno la sua famiglia non si ...

