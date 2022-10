Miriana Trevisan supporta Marco Bellavia e attacca chi lo bullizza al GF Vip

(Di sabato 1 ottobre 2022) Il caso della discriminazione controal GF Vip si allarga, stamani Ginevra Lamborghini ha addirittura dichiarato che ‘si merita di essereto’. Senza volerlo la gieffina ha ammesso che il conduttore è vittima di bullismo da parte del branco. Ieri pomeriggio su Twitter è intervenuta Stefania Orlando in difesa dell’uomo, poche ore dopo anche Cristina D’Avena e adesso ha detto la sua anche. L’ex gieffina ha ricordato di come i disturbi mentali siano una cosa seria e soprattutto molto diffusa. Secondoil GF Vip in quanto vetrina dovrebbe sensibilizzare e che quindi è giusto cheracconti il suo disagio. La donna ha poi criticato gli altri gieffini che stanno deridendo...

fra2301 : Ma veramente Miriana Trevisan sta andando contro chi attacca Marco? Ma se lei era la capobranco l'anno scorso! #gfvip #SoleArmy - SoyMareluna : RT @scanchigno05: Storia appena pubblicata da Miriana Trevisan #GFvip - abbusoo : E IO SONO MIRIANA TREVISAN FORTE! UNA DONNA! FORTE! - abbusoo : un discorso di miriana trevisan per marco bellavia grazie mille - ciotolona : RT @JessicaLupo17: Ha scritto Stefania Orlando,ha scritto Cristina d avena, ha scritto Miriana Trevisan, il popolo è in subbuglio... Cosa v… -

