Milinkovic Savic | rinnovo in salita per il Sergente | le ultime

inpercon la Lazio, ilnon vuole parlare con Lotito almeno non prima del Mondiale. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l'idea dei biancocelesti è quella di una cessione stile Bremer. Un tacito accordo sulper una cessione sicura in estate, ma a cifre più basse rispetto ai 100 milioni richiesti fino a oggi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Sandi Lovric è sicuramente una delle rivelazioni di questo campionato e dunque ci sentiamo di inserirlo nella formazione, poi possiamo fare il nome di Sergej(Lazio Spezia) che in ...Il rinnovo di Milinkovic Savic spaventa la Lazio Non sembra cosi scontato il rinnovo del contratto di Milinkovic Savic e i tifosi biancocelesti iniziano a spaventarsi. Il centrocampista serbo, come ri ...Si complica il rinnovo di Milinkovic-Savic con la Lazio. Il serbo ha il contratto in scadenza nel 2024 e non ha ancora iniziato le trattative con ...