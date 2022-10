Milan, Pioli: «Le grandi squadre inciampano ma si riprendono» (Di sabato 1 ottobre 2022) Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato prima del fischio d’inizio del match contro l’Empoli: le dichiarazioni Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlati ai microfoni di SkySport nel pre partita di Empoli-Milan. LE PAROLE – «Non dobbiamo cancellare la partita col Napoli, ma ripartire con prestazione e risultato positivo. Abbiamo l’opportunità di dimostrare che le grandi squadre possono anche inciampare, ma subito si sanno riprendere». CONTINUA SU MilanNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 1 ottobre 2022) Stefano, allenatore del, ha parlato prima del fischio d’inizio del match contro l’Empoli: le dichiarazioni Stefano, allenatore rossonero, ha parlati ai microfoni di SkySport nel pre partita di Empoli-. LE PAROLE – «Non dobbiamo cancellare la partita col Napoli, ma ripartire con prestazione e risultato positivo. Abbiamo l’opportunità di dimostrare che lepossono anche inciampare, ma subito si sanno riprendere». CONTINUA SUNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

