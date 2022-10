Milan, i convocati di Pioli per la sfida all’Empoli: c’è un assenza in attacco (Di sabato 1 ottobre 2022) Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati del Milan per la sfida di stasera contro l’Empol, out Messias Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati del Milan per la sfida di stasera contro l’Empol, out anche Messias. La lista completa: convocati – Mirante, Tatarusanu, Jungdal, Calabria, Thiaw, Kjaer, Gabbia, Tomori, Kalulu, Dest, Ballo-Toure, Krunic, Pobega, Vranckx, Tonali, Adli, Bennacer, Brahim Diaz, Bakayoko, Rebic, Saelemaekers, Lazetic, Giroud, Leao, De Ketelaere L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 1 ottobre 2022) Stefanoha diramato la lista deidelper ladi stasera contro l’Empol, out Messias Stefanoha diramato la lista deidelper ladi stasera contro l’Empol, out anche Messias. La lista completa:– Mirante, Tatarusanu, Jungdal, Calabria, Thiaw, Kjaer, Gabbia, Tomori, Kalulu, Dest, Ballo-Toure, Krunic, Pobega, Vranckx, Tonali, Adli, Bennacer, Brahim Diaz, Bakayoko, Rebic, Saelemaekers, Lazetic, Giroud, Leao, De Ketelaere L'articolo proviene da Calcio News 24.

