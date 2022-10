Milan, Gazzetta: “Tonali e Pobega per un centrocampo italiano” (Di sabato 1 ottobre 2022) Milan, Gazzetta- Come riporta ad oggi la Gazzetta il Milan a centrocampo conta su due italiane per tenere la rotta scudetto in maniera salda. “La coppia del centrocampo rossonero veste anche l’azzurro: Tonali e Pobega sono due italiani da Nazionale. In mezzo sventola la bandiera dell’Italia e non succedeva da anni: l’esempio più recente è del 2015-’16, con Montolivo e Bertolacci compagni di mediana. Tonali e Pobega, quarantacinque anni in due, hanno di sicuro maggior prospettiva. Possono quasi ambire a Pirlo, Gattuso e Ambrosini, oggi distanti centinaia di partite e decine di trofei. Tonali e Pobega sono giovani ma con indole da senatori: Sandro è Milanista fin da ... Leggi su seriea24 (Di sabato 1 ottobre 2022)- Come riporta ad oggi lailconta su due italiane per tenere la rotta scudetto in maniera salda. “La coppia delrossonero veste anche l’azzurro:sono due italiani da Nazionale. In mezzo sventola la bandiera dell’Italia e non succedeva da anni: l’esempio più recente è del 2015-’16, con Montolivo e Bertolacci compagni di mediana., quarantacinque anni in due, hanno di sicuro maggior prospettiva. Possono quasi ambire a Pirlo, Gattuso e Ambrosini, oggi distanti centinaia di partite e decine di trofei.sono giovani ma con indole da senatori: Sandro èista fin da ...

Gazzetta_it : Cardinale: 'Milan emozionante, un gigante addormentato. Crescerà come la Serie A' #Milan - AntoVitiello : #Maldini sul rinnovo di #Leao: 'Rafa è grato a noi e a me interessa quello che ci dice lui. Rafa capisce che il per… - AntoVitiello : ??Vivere solo di ricordi o creare qualcosa di nuovo? Alla vigilia del dibattito pubblico sullo stadio, sono signif… - A_R_ATTA : RT @MilanPosts: ?? Gazzetta dello Sport Probable XI Emoli v AC Milan - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Il Milan non si ferma più con Asllani. Che Fiorentina: è seconda dietro l'Inter -