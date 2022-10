Milan-Empoli, altra grana per i rossoneri: ennesimo forfait per Pioli (Di sabato 1 ottobre 2022) Il Milan di Stefano Pioli affronterà oggi un’insidiosa trasferta contro l’Empoli di Paolo Zanetti, trasferta abbastanza dura. Il Milan campione d’Italia scenderà in campo questa sera nell’anticipo serale di Serie A in un’insidiosa trasferta di Empoli Momento complicato per il club rossonero, che, vuole riscattarsi dopo la sconfitta casalinga contro il Napoli. Stefano Pioli è Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 1 ottobre 2022) Ildi Stefanoaffronterà oggi un’insidiosa trasferta contro l’di Paolo Zanetti, trasferta abbastanza dura. Ilcampione d’Italia scenderà in campo questa sera nell’anticipo serale di Serie A in un’insidiosa trasferta diMomento complicato per il club rossonero, che, vuole riscattarsi dopo la sconfitta casalinga contro il Napoli. Stefanoè Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

romeoagresti : ?? Bologna ?? Maccabi Haifa ?? Milan ?? Maccabi Haifa ?? Torino ?? Empoli ?? Benfica ?? Lecce #Ottobrino - cmdotcom : #Empoli, Zanetti: '#Milan banco di prova importante. Come fermare #Leao? Magari gli viene l'influenza' #EmpoliMilan - PietroMazzara : Verso l’Empoli: - #Saelemaekers per completare la trequarti con De Ketelaere e Leao dietro a Giroud - Pobega e Ton… - yassine01937035 : RT @CORNERNEWS24: #Calcio - Milan: risentimento al polpaccio per Messias Brasiliano non parte per Empoli, torna Rebic - PianetaMilan : #EmpoliMilan, #Pioli: '#DeKetelaere diventerà un campione' | @SerieA #News - #Calcio #SerieA #SerieATIM @acmilan… -