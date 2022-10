Milan, De Ketelaere: «Pioli mi ha fatto questa richiesta» (Di sabato 1 ottobre 2022) Charles De Ketelaere, fantasista del Milan, ha parlato prima del fischio d’inizio del match contro l’Empoli Charles De Ketelaere ha parlato ai microfoni di DAZN prima di Empoli-Milan. LE PAROLE – «Siamo una squadra che gioca molto dinamicamente, quindi pressare alto e di andare in verticale e giocare vicino agli attaccanti». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 1 ottobre 2022) Charles De, fantasista del, ha parlato prima del fischio d’inizio del match contro l’Empoli Charles Deha parlato ai microfoni di DAZN prima di Empoli-. LE PAROLE – «Siamo una squadra che gioca molto dinamicamente, quindi pressare alto e di andare in verticale e giocare vicino agli attaccanti». L'articolo proviene da Calcio News 24.

PietroMazzara : Verso l’Empoli: - #Saelemaekers per completare la trequarti con De Ketelaere e Leao dietro a Giroud - Pobega e Ton… - SiiocaMilan : RT @MilanNewsit: De Ketelaere a Sky: 'Devo adattarmi allo stile di gioco del Milan. Pioli ha detto che diventerò un campione? Non l'avevo s… - CalcioNews24 : #DeKetelaere ha parlato prima di #EmpoliMilan ??? - DiMarzio : #SerieA | #EmpoliMilan, le parole di #DeKetelaere nel pre-partita - milansette : De Ketelaere a Sky: 'Pioli ha detto che diventerò un campione? Non l'avevo sentito. Al Milan sto crescendo'… -