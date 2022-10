Milan, che sfortuna: Pioli costretto a tre cambi per infortunio (Di sabato 1 ottobre 2022) Serata nera per Pioli sul fronte infortuni: si fanno male in tre e il tecnico brucia gli slot per problemi fisici Nel primo tempo Calabria e Saelemaekers hanno lasciato il campo per motivi fisici. Problema al flessore per Calabria e per il belga una distorsione. Come se non bastasse nella ripresa si è fermato anche Kjaer, con Pioli che ha fatto tre cambi tutti insieme visto che aveva già consumato i due slot precedenti inserendo Kalulu e Krunic. Una notte complicata per il Milan che vede riempirsi l’infermeria. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 1 ottobre 2022) Serata nera persul fronte infortuni: si fanno male in tre e il tecnico brucia gli slot per problemi fisici Nel primo tempo Calabria e Saelemaekers hanno lasciato il campo per motivi fisici. Problema al flessore per Calabria e per il belga una distorsione. Come se non bastasse nella ripresa si è fermato anche Kjaer, conche ha fatto tretutti insieme visto che aveva già consumato i due slot precedenti inserendo Kalulu e Krunic. Una notte complicata per ilche vede riempirsi l’infermeria. L'articolo proviene da Calcio News 24.

