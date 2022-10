Milan | che rischio nel finale | super Leao aiuta Pioli | superato l’Empoli

AntoVitiello : ?? Che partita! Pesantissimi i gol nel finale di #BalloToure e #Leao. #Milan, vittoria strappata ancora una volta tr… - AntoVitiello : #Scaroni a margine dell'evento BMW: 'Capienza #stadio? Non abbiamo ancora deciso niente, stiamo riflettendo su una… - AntoVitiello : #Pioli: “Sarà convocato #Rebic che sta bene, #Origi sta bene ma non sarà convocato. Gli altri sono disponibili, sen… - mike__mania : RT @MrOnadde: questa partita è per farvi capire che nonostante il Napoli sia forte ha 0 chance di vincere lo scudetto, il Milan purtroppo i… - FBiasin : Il #Milan ha due cose che in qualunque squadra fanno la differenza: - La capacità di saper resistere e reagire n… -

La Gazzetta dello Sport

Serata nera per Pioli sul fronte infortuni: si fanno male in tre e il tecnico brucia gli slot per problemi fisici Nel primo tempo Calabria e Saelemaekers hanno lasciato il campo per motivi fisici. ...Il video del gol di Ante Rebic in Empoli -, facile facile a porta vuota, ma con una incredibile particolarità, vistola difesa dei toscani commette un errore imperdonabile e forse inedito. I difensori, infatti, si allineano alti ma ... Champions, sponsor e attenzione ai costi: Milan, che crescita Una partita stregata, al limite del folle: il Milan domina, sbaglia gol su gol, ne perde tre per infortunio e vede una gara che sembrava essere in controllo prendere pieghe inaspettate. Tutto questo..Una partita stregata, al limite del folle: il Milan domina, sbaglia gol su gol, ne perde tre per infortunio e vede una gara che sembrava essere in controllo prendere pieghe inaspettate. Tutto questo ...