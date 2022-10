“Mi ha toccata…”. Molestie al GF Vip 7. Ginevra Lamborghini accusa il vippone: scoppia il caso (Di sabato 1 ottobre 2022) Ha pianto, ha chiesto aiuto, ha chiesto di essere compreso e ha confessato le sue fragilità. Al GF Vip 7 Marco Bellavia ha dovuto fare i conti con un crollo emotivo. Ha pianto in più occasione e anche durante le nomination di giovedì 29 settembre ha parlato di “squilibrio”: “Qua dentro mi sento chiuso, mi sento mancare il tempo. Mi manca il tempo dell’orologio da scandire nella mia agenda, dei punti di riferimento”. Marco Bellavia ha cercato un appoggio e lo ha chiaramente fatto capire ai suoi compagni d’avventura. Alfonso Signorini ha spiegato che il concorrente “ha fatto un appello importante, ha lanciato un SOS. Ha bisogno, dal suo punto di vista, di un aiuto. Questo perché è una persona poco equilibrata. Mi sento in dovere di dire che tutto lo staff del Grande Fratello vuole andare più a fondo in questo disagio espresso da Marco. Con noi collabora un team di psicologi. Avremo ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 1 ottobre 2022) Ha pianto, ha chiesto aiuto, ha chiesto di essere compreso e ha confessato le sue fragilità. Al GF Vip 7 Marco Bellavia ha dovuto fare i conti con un crollo emotivo. Ha pianto in più occasione e anche durante le nomination di giovedì 29 settembre ha parlato di “squilibrio”: “Qua dentro mi sento chiuso, mi sento mancare il tempo. Mi manca il tempo dell’orologio da scandire nella mia agenda, dei punti di riferimento”. Marco Bellavia ha cercato un appoggio e lo ha chiaramente fatto capire ai suoi compagni d’avventura. Alfonso Signorini ha spiegato che il concorrente “ha fatto un appello importante, ha lanciato un SOS. Ha bisogno, dal suo punto di vista, di un aiuto. Questo perché è una persona poco equilibrata. Mi sento in dovere di dire che tutto lo staff del Grande Fratello vuole andare più a fondo in questo disagio espresso da Marco. Con noi collabora un team di psicologi. Avremo ...

Ginevra Lamborghini accusa Marco Bellavia di molestie: "Meriti di essere bullizzato" Ginevra Lamborghini accusa Marco Bellavia di molestie Nella notte, Ginevra Lamborghini ha parlato ... "Mi ha toccata ovvio che non mi ha toccato le tett* ma per me ha già sbagliato troppo e ti meriti ...