Meteo weekend: sabato ancora maltempo, ma domenica arriva l'anticiclone. I dettagli (Di sabato 1 ottobre 2022) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. Il vortice che venerdì si è formato sulla Francia mediterranea scorrerà sabato sull'Italia centro-meridionale spostandosi molto velocemente da ovest-nordovest a est-sudest. La perturbazione collegata coinvolgerà nella giornata di sabato le nostre regioni centro-meridionali con fenomeni di instabilità localmente ancora intensi, mentre avrà abbandonato il resto d'Italia. Nel frattempo l'anticiclone tornerà a rinforzare ed espandersi dall'Europa sudoccidentale verso quella centrale, abbracciando progressivamente anche l'Italia. Sulla nostra penisola i suoi effetti si avvertiranno soprattutto dalla giornata di domenica, quando il tempo si stabilizzerà un po' ovunque e le temperature torneranno ad aumentare anche vistosamente

