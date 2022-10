Meloni vede Berlusconi e stringe i tempi per nuovo governo (Di sabato 1 ottobre 2022) (Adnkronos) – Punto al meglio, non farò il governo col manuale Cencelli. Giorgia Meloni cerca di stringere i tempi per la composizione del governo, per portare a Palazzo Chigi una squadra di altro profilo. Concetto, non a caso, riportato nella nota congiunta diffusa al termine dell’incontro di ieri ad Arcore con Silvio Berlusconi. Sabato la presidente di Fratelli d’Italia, infatti, è volata a Milano per un saluto alla Coldiretti, sua prima uscita pubblica post elettorale, ma prima di parlare alla platea di imprenditori agricoli, va a Villa San Martino, residenza storica del Cav (che ieri ha visto Matteo Salvini), per capire di persona quali siano le reali intenzioni del leader azzurro sulle priorità dell’agenda politica del futuro esecutivo e i desiderata di Fi sul risiko dei ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 1 ottobre 2022) (Adnkronos) – Punto al meglio, non farò ilcol manuale Cencelli. Giorgiacerca dire iper la composizione del, per portare a Palazzo Chigi una squadra di altro profilo. Concetto, non a caso, riportato nella nota congiunta diffusa al termine dell’incontro di ieri ad Arcore con Silvio. Sabato la presidente di Fratelli d’Italia, infatti, è volata a Milano per un saluto alla Coldiretti, sua prima uscita pubblica post elettorale, ma prima di parlare alla platea di imprenditori agricoli, va a Villa San Martino, residenza storica del Cav (che ieri ha visto Matteo Salvini), per capire di persona quali siano le reali intenzioni del leader azzurro sulle priorità dell’agenda politica del futuro esecutivo e i desiderata di Fi sul risiko dei ...

