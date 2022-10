Meloni unfit? È più adatta di Silvio | il giornalista inglese rovina la festa a Concita

Leggi su iltempo

(Di sabato 1 ottobre 2022) Giorgiaa governare, o almeno "più" del "mio amicoBerlusconi". L'ex direttore de The Economist, Bill Emmott, quello della famosa copertina sul Cavaliere "to lead Italy" (inadatto a guidare l'Italia) prende in contropiedeDe Gregorio e David Parenzo. I conduttori di In onda, su La7, parlano delle "due facce" - a loro dire - della leader di Fratelli d'Italia, quella vista nei comizi di Vox e quella istituzionale mostrata in questi giorni. "Sto aspettando per capire. Per noi stranieri è strano che ci vuole un mese" per fare un governo, sottolinea lo scrittore ebritannico. "Il titolo di neofascista è un po' scioccante, ricordiamo il mio amico Berlusconi..." argomenta Emmot che provoca sorrisi in studio con ...