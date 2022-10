Meloni: 'Italia torni a difendere i suoi interessi'. Caro - bollette primo dossier da affrontare (Di sabato 1 ottobre 2022) - A Milano primo discorso pubblico della leader di Fratelli d'Italia dopo la vittoria elettorale: 'Vogliamo dare risposte efficaci ed immediate'. Davanti alla platea della Coldiretti, la futura ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 1 ottobre 2022) - A Milanodiscorso pubblico della leader di Fratelli d'dopo la vittoria elettorale: 'Vogliamo dare risposte efficaci ed immediate'. Davanti alla platea della Coldiretti, la futura ...

fattoquotidiano : Giorgia Meloni e gli alleati di Lega e Forza Italia si preparano alla grande abbuffata delle nomine dei vertici del… - berlusconi : Ho incontrato ieri Matteo Salvini e oggi Giorgia Meloni. Nel centrodestra c’è massima comunità d’intenti. Abbiamo… - elio_vito : Che la stampa spagnola, ripresa anche da giornali italiani, peschi storie di trent’anni fa del padre di Meloni, ora… - enanias : RT @janavel7: Draghi se n'è andato, Meloni non è ancora arrivata, ma l'Italia già non conta più niente. 'La pacchia è finita' (cit.) - NemoOmen20 : RT @lucianocapone: La prima prova dell’afflato europeista di Meloni è il Mes. Come potrà il prossimo governo chiedere agli stati europei un… -