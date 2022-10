Meloni incontra Berlusconi | “Governo di alto profilo | subito una strategia industriale Fermiamo speculazione sul gas e difendiamo interesse nazionale”

tempoweb : #Meloni incontra #Berlusconi: #governo di alto profilo, priorità al caro-#energia. Poi parla per la prima volta… - infoitinterno : Giorgia Meloni incontra Berlusconi a Milano, poi prima uscita pubblica al villaggio Coldiretti: «Sono ottimist - StephanoHorse : RT @Coninews: Il Presidente del CIO Thomas Bach, accompagnato dal Presidente del CONI @giomalago, ha incontrato oggi a Roma @GiorgiaMeloni.… - infoitinterno : Giorgia Meloni incontra Berlusconi a Milano, poi prima uscita pubblica al villaggio Coldiretti: «Lo Stato crei - bizcommunityit : Elezioni e #governo, news di oggi. Meloni incontra Berlusconi: 'Sono ottimista'. LIVE -

L'incontro con Berlusconi Incontro questa mattina tra il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgiae il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi. Lo riferiscono i due partiti parlando di ...Prima uscita a Milano per la presidente di Fratelli d'Italia, che è al lavoro sull'emergenza energia. L'ex premier: 'No ai tecnici puri, Forza Italia sia considerata al pari della Lega nella compagine ...A passo svelto verso il governo di centrodestra. Questa mattina è andato in scena un incontro tra il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, e il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi ...I presidenti di Fratelli d'Italia e Forza Italia si sono incontrati questa mattina per fare "il punto sull'attuale situazione politica".