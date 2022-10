Meloni a Milano, prima uscita pubblica: «Caro-energia, intervenire sui costi. Stop a speculazione sul gas» (Di sabato 1 ottobre 2022) Dare «risposte immediate ed efficaci», «restituire a questa nazione una strategia industriale» e «difendere gli interessi nazionali». Nel suo primo... Leggi su ilmattino (Di sabato 1 ottobre 2022) Dare «risposte immediate ed efficaci», «restituire a questa nazione una strategia industriale» e «difendere gli interessi nazionali». Nel suo primo...

coldiretti : Giorgia Meloni, nella sua prima uscita pubblica dopo la vittoria alle elezioni al Villaggio #Coldiretti a Milano, h… - repubblica : 'Meloni in piazzale Loreto', 'Salvini appeso': al liceo Manzoni di Milano scritte di odio contro i leader della des… - Agenzia_Ansa : VIDEO | Meloni: 'Daremo risposte efficaci e immediate ai problemi. L'obiettivo è restituire una strategia industri… - Studio54net : Stiamo lavorando per voi... ???? #musica #concerti #musicisti #italia #spettacoli #meloni #roma #milano #calabria - ForeverDrummer2 : RT @coldiretti: Giorgia Meloni, nella sua prima uscita pubblica dopo la vittoria alle elezioni al Villaggio #Coldiretti a Milano, ha firmat… -