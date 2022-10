MATERA FILM FESTIVAL: dal 1 – 8 ottobre 2022 la III edizione (Di sabato 1 ottobre 2022) Da domani al via il MATERA FILM FESTIVAL 2022 che si terrà fino all’ 8 ottobre nella “Città dei Sassi”. Quali ospiti saranno presenti? Su tutti spiccano la cineasta statunitense Patty Jenkins, regista di grandi colossal come Wonder Woman (il primo episodio girato a MATERA) e impegnata nel 2023 sui più importanti progetti Disney e di Star Wars. Oltre alla Jenkins saranno presenti al FESTIVAL star del calibro di Robin Wright, protagonista della serie tv “House of Cards”, Violante Placido e Claudio Santamaria. MATERA FILM FESTIVAL: il comunicato “Il MATERA FILM FESTIVAL anche quest’anno prosegue nel percorso di ricerca e innovazione, sposa i temi ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 1 ottobre 2022) Da domani al via ilche si terrà fino all’ 8nella “Città dei Sassi”. Quali ospiti saranno presenti? Su tutti spiccano la cineasta statunitense Patty Jenkins, regista di grandi colossal come Wonder Woman (il primo episodio girato a) e impegnata nel 2023 sui più importanti progetti Disney e di Star Wars. Oltre alla Jenkins saranno presenti alstar del calibro di Robin Wright, protagonista della serie tv “House of Cards”, Violante Placido e Claudio Santamaria.: il comunicato “Ilanche quest’anno prosegue nel percorso di ricerca e innovazione, sposa i temi ...

fdg82 : SAVE THE DATE E AVVISO AI NAVIGANTI: Lunedì 3 ottobre vi aspetto alle 14:30 al Cineteatro Comunale Gerardo Guerrier… - SUDITALIAVIDEO1 : Matera film Festival dall’1 all’8 ottobre - CriMiles : RT @crocerossa: Dall'1 all'8 ottobre torna il #MateraFilmFestival che in questa edizione sostiene la #CroceRossa. La nostra raccolta fondi… - CriAppia : RT @crocerossa: Dall'1 all'8 ottobre torna il #MateraFilmFestival che in questa edizione sostiene la #CroceRossa. La nostra raccolta fondi… - crocerossa : Dall'1 all'8 ottobre torna il #MateraFilmFestival che in questa edizione sostiene la #CroceRossa. La nostra raccolt… -