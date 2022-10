Martina Franca: ex candidato sindaco non risparmia critiche all’amministrazione comunale in carica Antonio Filomeno Lafornara (Di sabato 1 ottobre 2022) Secondo Antonio Filomeno Lafornara, che il 12 giugno fu candidato sindaco alle elezioni comunali di Martina Franca, i primi quattro mesi circa dell’amministrazione locale in carica sono state caratterizzate da nulla. “Vi spiego le motivazioni di queste mie dichiarazioni. Nella Campagna elettorale la compagine vincente, denominata moderata e progressista, aveva delineato alcune cose da fare nei 100 giorni, che ad oggi non sono state attuate, salvo fare una variazione di bilancio a Luglio la quale eliminava i fondi per la politica giovanile. Ho aspettato abbondantemente i 100 giorni prima di scrivere questa mia lettera dopo che il 12 giugno i cittadini di Martina bocciavano la mia candidatura a sindaco e la mia ... Leggi su noinotizie (Di sabato 1 ottobre 2022) Secondo, che il 12 giugno fualle elezioni comunali di, i primi quattro mesi circa dell’amministrazione locale insono state caratterizzate da nulla. “Vi spiego le motivazioni di queste mie dichiarazioni. Nella Campagna elettorale la compagine vincente, denominata moderata e progressista, aveva delineato alcune cose da fare nei 100 giorni, che ad oggi non sono state attuate, salvo fare una variazione di bilancio a Luglio la quale eliminava i fondi per la politica giovanile. Ho aspettato abbondantemente i 100 giorni prima di scrivere questa mia lettera dopo che il 12 giugno i cittadini dibocciavano la mia candidatura ae la mia ...

