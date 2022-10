Marco, vergognoso attacco di Ginevra al GF Vip: “Merita di essere bullizzato” (Di sabato 1 ottobre 2022) Non solo Gegia, Cristina Quaranta, Charlie Gnocchi, Carolina Marconi e Patrizia Rossetti, in questi giorni anche Ginevra Lamborghini ha attaccato e deriso in più occasioni Marco Bellavia. La sorella maggiore di Elettra giovedì notte ha detto: “Non lo sopporto spero esca. Anzi, tanto non lo calcolo e quindi mi auguro esca Giaele. Però è proprio stupido e fa anche battute di m***a. Mi dà fastidio anche come parla e cammina quel tappone che non è altro“. Ginevra Lamborghini contro Marco Bellavia: “Si Merita di essere bullizzato”. Ieri notte Ginevra durante una chiacchierata con Cristina Quaranta, Carolina Marconi e Antonino Spinalbese, ha dichiarato che Marco sarebbe ‘troppo fisico’. La ragazza si è ... Leggi su biccy (Di sabato 1 ottobre 2022) Non solo Gegia, Cristina Quaranta, Charlie Gnocchi, Carolinani e Patrizia Rossetti, in questi giorni ancheLamborghini ha attaccato e deriso in più occasioniBellavia. La sorella maggiore di Elettra giovedì notte ha detto: “Non lo sopporto spero esca. Anzi, tanto non lo calcolo e quindi mi auguro esca Giaele. Però è proprio stupido e fa anche battute di m***a. Mi dà fastidio anche come parla e cammina quel tappone che non è altro“.Lamborghini controBellavia: “Sidi”. Ieri nottedurante una chiacchierata con Cristina Quaranta, Carolinani e Antonino Spinalbese, ha dichiarato chesarebbe ‘troppo fisico’. La ragazza si è ...

