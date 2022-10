Marco Bellavia svela i suoi disturbi e parla di salute mentale: “Le mie paure” (Di sabato 1 ottobre 2022) Se Gegia, Patrizia, Giovanni, Ginevra, Daniele, Elenoire, Charlie e Cristina continuano ad attaccare Marco Bellavia, nella casa del GF Vip c’è anche chi ha iniziato a stargli più vicino. Antonella Fiordelisi da ieri ha cominciato a supportare il coinquilino, che si è sfogato con lei e le ha confessato di soffrire di ansia e attacchi di panico. Antonella Fiordelisi lo ha preso in disparte, si è posta in una posizione di ascolto e non di giudizio, ha lasciato che raccontasse la sua storia, lo ha sorretto quando stava per crollare e ha dimostrato, semplicemente, che bastava poco. Bastava essere umani ?#GFvip pic.twitter.com/sixwWpvezU — Paola. (@Iperborea ) September 30, 2022 Marco Bellavia: “Con il vostro aiuto posso stare meglio”. “Si tratta di ansia e paura. Anche la paura di guardarmi dentro e stare in mezzo a ... Leggi su biccy (Di sabato 1 ottobre 2022) Se Gegia, Patrizia, Giovanni, Ginevra, Daniele, Elenoire, Charlie e Cristina continuano ad attaccare, nella casa del GF Vip c’è anche chi ha iniziato a stargli più vicino. Antonella Fiordelisi da ieri ha cominciato a supportare il coinquilino, che si è sfogato con lei e le ha confessato di soffrire di ansia e attacchi di panico. Antonella Fiordelisi lo ha preso in disparte, si è posta in una posizione di ascolto e non di giudizio, ha lasciato che raccontasse la sua storia, lo ha sorretto quando stava per crollare e ha dimostrato, semplicemente, che bastava poco. Bastava essere umani ?#GFvip pic.twitter.com/sixwWpvezU — Paola. (@Iperborea ) September 30, 2022: “Con il vostro aiuto posso stare meglio”. “Si tratta di ansia e paura. Anche la paura di guardarmi dentro e stare in mezzo a ...

