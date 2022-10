Marco Bellavia si sfoga al GF Vip 7: “Mi ha destabilizzato” (Di sabato 1 ottobre 2022) Marco Bellavia sta affrontando un momento molto difficile. Fin dal suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip 7, non ha nascosto di avere delle fragilità. Il gruppo, però, sembra non riesca a comprendere il suo punto di vista. Durante puntata di giovedì, Alfonso Signorini è stato costretto ad intervenire per calmare le acque. Nelle ultime ore, l’ex attore ha deciso di provare a sfogarsi con Antonella Fiordelisi. Potrebbe interessarti: Grande Fratello Vip 7, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata GF Vip 7, Marco Bellavia si apre con Antonella Fiordelisi: “Ho perso un po’ la bussola” Il GF Vip 7 sta mettendo duramente alla prova Marco Bellavia. Purtroppo, i suoi compagni di avventura non si stanno dimostrando di grande aiuto. Al contrario, non ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 1 ottobre 2022)sta affrontando un momento molto difficile. Fin dal suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip 7, non ha nascosto di avere delle fragilità. Il gruppo, però, sembra non riesca a comprendere il suo punto di vista. Durante puntata di giovedì, Alfonso Signorini è stato costretto ad intervenire per calmare le acque. Nelle ultime ore, l’ex attore ha deciso di provare arsi con Antonella Fiordelisi. Potrebbe interessarti: Grande Fratello Vip 7, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata GF Vip 7,si apre con Antonella Fiordelisi: “Ho perso un po’ la bussola” Il GF Vip 7 sta mettendo duramente alla prova. Purtroppo, i suoi compagni di avventura non si stanno dimostrando di grande aiuto. Al contrario, non ...

