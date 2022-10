Marco Bellavia lascia il GF Vip: tutti contro di lui dopo le rivelazioni del suo stato mentale (Di sabato 1 ottobre 2022) Marco Bellavia abbandona il GF Vip. Era in nomination con Giovanni Ciacci e Sofia Giaele De Donà ma dopo avere lamentato problematiche inerenti alla propria salute mentale e trovato il coraggio e la forza di parlarne con la gieffina Antonella Fiordelisi, l’uomo ha deciso di abbandonare il gioco. Leggi anche: Grande Fratello Vip 2022, chi è il preferito e chi è stato eliminato giovedì 29 settembre: nomination e cosa è successo Marco Bellavia abbandona il GF Vip: l’annuncio L’annuncio della decisione di Marco Bellavia è stato dato sui social dalla produzione del reality: ‘Ha deciso di abbandonare la casa. Il televoto è stato annullato’. Una decisione drastica quella del concorrente che, tuttavia, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 1 ottobre 2022)abbandona il GF Vip. Era in nomination con Giovanni Ciacci e Sofia Giaele De Donà maavere lamentato problematiche inerenti alla propria salutee trovato il coraggio e la forza di parlarne con la gieffina Antonella Fiordelisi, l’uomo ha deciso di abbandonare il gioco. Leggi anche: Grande Fratello Vip 2022, chi è il preferito e chi èeliminato giovedì 29 settembre: nomination e cosa è successoabbandona il GF Vip: l’annuncio L’annuncio della decisione didato sui social dalla produzione del reality: ‘Ha deciso di abbandonare la casa. Il televoto èannullato’. Una decisione drastica quella del concorrente che, tuttavia, ...

trash_italiano : I video che in questi giorni girano su Marco Bellavia li abbiamo visti tutti. E non c'è UN SINGOLO MOTIVO VALIDO ch… - fanpage : Le telecamere del #gfvip7 riprendono il disagio di un uomo che ha difficoltà a rimettersi in piedi e viene insulta… - GrandeFratello : Marco Bellavia ha deciso di abbandonare la Casa. Il televoto che vedeva coinvolti i concorrenti Giaele De Donà, Mar… - SIMONAFANNI : RT @trash_italiano: I video che in questi giorni girano su Marco Bellavia li abbiamo visti tutti. E non c'è UN SINGOLO MOTIVO VALIDO che po… - vitadafanboy : RT @MarioManca: Mi sconvolge sempre di più che per i reality italiani la bestemmia comporti una squalifica e una frase come «merita di esse… -