Marco Bellavia costretto a lasciare il GF VIP 7: la rivelazione (Di sabato 1 ottobre 2022) Se in Italia per una bestemmia, che urta la sensibilità di chi è credente, arriva una squalifica ( e siamo un paese laico) dovrebbe scattare d'ufficio l'eliminazione da un gioco anche per chi dichiara, testuali parole "merita di essere bullizzato". Perchè non ti scappa una cosa di questo genere, se non la pensi realmente. Perchè una frase di questo genere significa che sei non solo consapevole del fatto che hai di fronte una persona più debole, ma anche che ci siano dei bulli, e che tu sei tra questi. Sul fatto che Marco Bellavia forse avrebbe dovuto conoscere i suoi limiti e non accettare di partecipare a un gioco al massacro come il Grande Fratello VIP, siamo tutti d'accordo. Ma era una sua scelta come anche sua doveva essere la scelta di lasciare o meno il gioco. Stando a quanto ha riferito Davide Maggio invece, ...

fanpage : Le telecamere del #gfvip7 riprendono il disagio di un uomo che ha difficoltà a rimettersi in piedi e viene insulta… - MarioManca : Mi sconvolge sempre di più che per i reality italiani la bestemmia comporti una squalifica e una frase come «merita… - trash_italiano : I video che in questi giorni girano su Marco Bellavia li abbiamo visti tutti. E non c'è UN SINGOLO MOTIVO VALIDO ch… - BigaroniSilvia : RT @HuertDeAuteuil: I messaggi di vicinanza a Marco Bellavia perdono ogni senso se continuiamo e continuate a guardare quel programma, a ma… - SusiBallabio78 : RT @Enchanted_24: Io mi auguro che a Marco Bellavia venga data un'altra possibilità in TV in un programma in cui si possa mettere in gioco… -