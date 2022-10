Marco Bellavia abbandona la Casa del Grande Fratello Vip (Di sabato 1 ottobre 2022) Marco Bellavia ha deciso di lasciare la Casa del Grande Fratello Vip dopo alcuni giorni di sofferenza per via dei problemi che lo stanno affligendo da tempo e gli attachi vili degli altri concorrenti. Marco Bellavia abbandona il Grande Fratello Vip Marco Bellavia ha deciso di abbandonare la Casa. Il televoto che vedeva coinvolti i... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 1 ottobre 2022)ha deciso di lasciare ladelVip dopo alcuni giorni di sofferenza per via dei problemi che lo stanno affligendo da tempo e gli attachi vili degli altri concorrenti.ilVipha deciso dire la. Il televoto che vedeva coinvolti i... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

GrandeFratello : Marco Bellavia ha deciso di abbandonare la Casa. Il televoto che vedeva coinvolti i concorrenti Giaele De Donà, Mar… - trash_italiano : I video che in questi giorni girano su Marco Bellavia li abbiamo visti tutti. E non c'è UN SINGOLO MOTIVO VALIDO ch… - _just_nene_ : RT @trash_italiano: I video che in questi giorni girano su Marco Bellavia li abbiamo visti tutti. E non c'è UN SINGOLO MOTIVO VALIDO che po… - Cipolla9Angela : RT @trash_italiano: I video che in questi giorni girano su Marco Bellavia li abbiamo visti tutti. E non c'è UN SINGOLO MOTIVO VALIDO che po… - AleT55551258 : RT @BITCHYFit: Marco Bellavia ha deciso di abbandonare la Casa che era diventata, probabilmente anche a causa dei suoi coinquilini, il suo… -