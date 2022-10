Marco Bellavia abbandona il Grande Fratello Vip: la reazione degli altri concorrenti – VIDEO (Di sabato 1 ottobre 2022) Marco Bellavia abbandona il Grande Fratello Vip. Come hanno preso questa decisione gli altri concorrenti? Il mental coach si era recato nel confessionale della Casa e, successivamente, ha deciso di lasciare. Marco Bellavia abbandona il GF Vip: la reazione degli altri concorrenti Gli utenti di Twitter hanno avuto anche il sospetto che il GF Vip... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 1 ottobre 2022)ilVip. Come hanno preso questa decisione gli? Il mental coach si era recato nel confessionale della Casa e, successivamente, ha deciso di lasciare.il GF Vip: laGli utenti di Twitter hanno avuto anche il sospetto che il GF Vip... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

