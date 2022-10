Marco Bellavia abbandona il Gf Vip: "Hanno fatto branco" (Di sabato 1 ottobre 2022) Dopo avere manifestato un forte malessere psicologico, il concorrente ha lasciato la Casa nelle scorse ore. Ma sui social è esplosa la polemica contro i gieffini che si sono messi contro di lui invece di aiutarlo e sostenerlo Leggi su ilgiornale (Di sabato 1 ottobre 2022) Dopo avere manifestato un forte malessere psicologico, il concorrente ha lasciato la Casa nelle scorse ore. Ma sui social è esplosa la polemica contro i gieffini che si sono messi contro di lui invece di aiutarlo e sostenerlo

fanpage : Le telecamere del #gfvip7 riprendono il disagio di un uomo che ha difficoltà a rimettersi in piedi e viene insulta… - MarioManca : Mi sconvolge sempre di più che per i reality italiani la bestemmia comporti una squalifica e una frase come «merita… - trash_italiano : I video che in questi giorni girano su Marco Bellavia li abbiamo visti tutti. E non c'è UN SINGOLO MOTIVO VALIDO ch… - Dodo35860254 : RT @lalocalz: a me interessa moltissimo sputtanare il cast del gfvip7 nei confronti di marco bellavia quindi farò un thread con tutte le ce… - scollo_giorgio : RT @trash_italiano: I video che in questi giorni girano su Marco Bellavia li abbiamo visti tutti. E non c'è UN SINGOLO MOTIVO VALIDO che po… -