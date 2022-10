(Di sabato 1 ottobre 2022) Pioggia, grandinate e venti di forte intensità hanno colpito venerdì sera l’Isola, in particolare le province di Palermo, Trapani, Agrigento. Tanti gli, gli alberi e i pali della luce caduti. Un autobus delle autolinee Gallo-Sais si èto lungo la statale 624, tra Contessa Entellina e Sambuca di, adele del vento: non ci sono feriti gravi. Oggi ilsembra essersi placato. I sindaci: “Situazione drammatica, presto per fare la conta deima sicuramente sono ingenti”

Agenzia_Ansa : Maltempo: bufera tra Palermo e Agrigento, allagamenti e fango. Un autobus si ribalta, vi sono diversi feriti. Un au… - SkyTG24 : Maltempo, violenta bufera tra Palermo e Agrigento. Autobus si ribalta: ci sono feriti - fanpage : ??Violenta tromba d’aria in Sicilia. Un autobus carico di persone si è ribaltato questa sera a causa del maltempo - patriziarutigl1 : RT @SkyTG24: Maltempo Sicilia, bufera causa allagamenti e danni. Si ribalta bus travolto da fango. FOTO - SkyTG24 : Maltempo Sicilia, bufera causa allagamenti e danni. Si ribalta bus travolto da fango. FOTO -

Nubifragio in, tra i comuni più colpiti anche Mazara del Vallo, come testimoniano le immagini girate da molti cittadini e condivise sui social. In uno dei video, la disperazione di una donna che entra nel ......che si è ribaltato ieri sera a causa di una tromba d'aria tra il bivio Gulfa per Sambuca di... Ilche ieri sera si è abbattuto sulle province di Palermo, Trapani e Agrigento, con forti ...Il mezzo verrà rimosso nelle prossime ore. Il maltempo che ieri sera si è abbattuto sulle province di Palermo, Trapani e Agrigento, con forti temporale e bufere di vento, questa mattina sembra ...Forti piogge in Sicilia, colpita in serata da una tromba d'aria. A Mazara del Vallo le strade si sono trasformate in fiumi. Allagate anche le case. (LaPresse) ...