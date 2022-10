Maltempo in Sicilia, il negozio è allagato. La disperazione della proprietaria: 'Rovinati anni di sacrifici' (Di sabato 1 ottobre 2022) Nubifragio in Sicilia, tra i comuni più colpiti anche Mazara del Vallo, come testimoniano le immagini girate da molti cittadini e condivise sui social. In uno dei video, la disperazione di una donna ... Leggi su leggo (Di sabato 1 ottobre 2022) Nubifragio in, tra i comuni più colpiti anche Mazara del Vallo, come testimoniano le immagini girate da molti cittadini e condivise sui social. In uno dei video, ladi una donna ...

