Maltempo: frana a Ischia, sgomberato hotel a Sant'Angelo

Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Le forti piogge degli ultimi giorni hanno provocato nella serata di ieri una frana a Sant'Angelo d'Ischia, nella zona della Torre del caratteristico isolotto. Lo smottamento non ha comportato conseguenze a persone ma sono franati diversi metri cubi di terriccio, fango e massi finiti nella parte posteriore di un hotel che sorge ai piedi dell'isolotto e che hanno raggiunto anche i locali di altre due attività commerciali della zona; la struttura ricettiva ha riportato danni consistenti. L'intera zona è stata chiusa e sono stati eseguiti sopralluoghi e verifiche ad opera dei tecnici del comune di Serrara Fontana; in attesa di una più approfondita indagine geologica. Oggi pomeriggio il sindaco Irene Iacono, per tutelare la pubblica incolumità, ha deciso di far ...

