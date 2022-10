Maltempo: dramma in Sicilia, paura nelle Marche alluvionate (Di sabato 1 ottobre 2022) Il Maltempo si riaffaccia pesantemente sulle zone alluvionate delle Marche. Non solo: in Sicilia una bomba d’acqua e vento si è riversata sulle provincie di Palermo e Agrigento. Le previsioni meteo per i prossimi giorni indicano però il ritorno di temperature calde e bel tempo con la cosiddetta “ottobrata“. A causa delle piogge di queste ultime ore, a Senigallia c’è stato un innalzamento repentino del fiume Misa a Bettolelle: una delle zone che l’alluvione notturna del 15 settembre scorso ha inondato provocando morte e distruzione. Secondo il Comune bisogna salire ai piani alti, perché si è superata la soglia di allarme. Su tutte le Marche è in corso un’allerta gialla per criticità idraulica e idrogeologica dovuta al Maltempo. Al momento non ci sono segnalazioni di problemi in altre ... Leggi su velvetmag (Di sabato 1 ottobre 2022) Ilsi riaffaccia pesantemente sulle zonedelle. Non solo: inuna bomba d’acqua e vento si è riversata sulle provincie di Palermo e Agrigento. Le previsioni meteo per i prossimi giorni indicano però il ritorno di temperature calde e bel tempo con la cosiddetta “ottobrata“. A causa delle piogge di queste ultime ore, a Senigallia c’è stato un innalzamento repentino del fiume Misa a Bettolelle: una delle zone che l’alluvione notturna del 15 settembre scorso ha inondato provocando morte e distruzione. Secondo il Comune bisogna salire ai piani alti, perché si è superata la soglia di allarme. Su tutte leè in corso un’allerta gialla per criticità idraulica e idrogeologica dovuta al. Al momento non ci sono segnalazioni di problemi in altre ...

